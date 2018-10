Polizei Coesfeld / Dülmen, L551, Trunkenheitsfahrt

Dülmen, L551, Trunkenheitsfahrt

Coesfeld - Ein 27-jähriger Dülmener befuhr in der Nacht zu Samstag, mit seinem Pkw, die L551 mit aus Buldern kommend, in Fahrtrichtung Dülmen. Während einer Verkehrskontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Dülmener wurde zur Durchführung einer Atemalkohlmessung zur Polizeiwache verbracht. Nachdem er es trotz 3 Versuchen nicht geschafft hat, eine ausreichende Menge Atemluft in das Gerät zu pusten, musste ihm in einem umliegenden Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, eine Anzeige wurde gefertigt.

