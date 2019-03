Polizei Coesfeld / Dülmen, Letterhausstraße/ Einbruch in ...

Dülmen, Letterhausstraße/ Einbruch in leerstehende Sporthalle

Coesfeld - Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (14. März), 18.30 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, sind Unbekannte in eine leerstehende Turnhalle auf dem Gelände der ehemaligen St.-Barbara-Kaserne in Dülmen eingebrochen. Die Täter hatten eine Seitentür aufgebrochen. Gestohlen wurden eine Überwachungskamera sowie Bewegungsmelder. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

