Polizei Coesfeld / Dülmen, Letterhaustraße/ Fahrer legte sich ...

Dülmen, Letterhaustraße/ Fahrer legte sich nach der Trunkenheitsfahrt schlafen

Coesfeld - Am Samstag, 10.03.18 um 06.33 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge aus Dülmen der Polizei zwei Personen, die in einem PKW bei laufendem Motor an der Ampelkreuzung schliefen. Die vor Ort eintreffenden Beamten fanden in der Tat zwei tief schlafende Insassen vor, die sodann abrupt aus dem Land der Träume gerissen wurden. Wieder bei Bewusstsein, trat der 18-jährige Fahrer aus Werne sofort auf das Gaspedal. Zum Glück befand sich das Fahrzeug im Leerlauf, so dass lediglich der Motor aufheulte. Die Polizeibeamten reagierten sofort und zogen den Autoschlüssel aus dem Zündschloss. Anschließend überprüften sie die Fahrtüchtigkeit des Fahrers. Das Ergebnis erklärte die Müdigkeit der Insassen. Sowohl der Alkohol- als auch der BTM-Vortest verliefen beim Fahrer positiv. Auf der Polizeiwache Dülmen wurden ihm zwei Blutproben entnommen.

