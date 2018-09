Polizei Coesfeld / Dülmen, Leuster Mühlenweg / Felddrescher ...

Dülmen, Leuster Mühlenweg / Felddrescher verunfallt durch Reifenplatzer

Coesfeld - Durch einen Reifenplatzer geriet ein 26-jähriger Dülmener am Freitag (31 August), auf dem Leuster Mühlenweg in Dülmen, mit seinem Felddrescher ins Schlinger. Er touchierte einen Baum und prallte gegen einen weiteren. Der Fahrer durchschlug mit seinem Körper die Frontscheibe und blieb auf dem Mähwerkzeug liegen. Dabei verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Dülmen verhinderte ein weiteres Auslaufen von Motoröl aus dem nicht mehr fahrbereiten Drescher und entfernte das bisher auf der Fahrbahn befindliche. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße gesperrt. Es entstand ein sehr hoher Sachschaden in einer Höhe von ca. 60.500 Euro.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -