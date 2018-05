Polizei Coesfeld / Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Einbruch in ...

Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Einbruch in Reisebüro -Zeugen gesucht-

Coesfeld - In der Zeit von 18.05.18, 18.30 Uhr bis 19.05.18, 09.20 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter zunächst durch die Eingangstür einzubrechen. Anschließend hebelten sie ein zur Marktstraße gelegenes Seitenfenster auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und öffneten mittels vorgefundenen Schlüssel den Tresor, aus dem sie 450 EUR Bargeld entwendeten. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen entgegen, Telefon 02594/ 7930.

