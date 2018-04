Polizei Coesfeld / Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Radfahrer im ...

Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Radfahrer im Kreisverkehr angefahren

Coesfeld - Am Samstag, 07.04.2018, 08.31 Uhr fuhr ein 26-jähriger PKW-Fahrer aus Dülmen in den Kreisverkehr Lüdinghauser Straße /Fröbelstraße ein, ohne auf den im Kreisverkehr befindlichen 43-jährigen Radfahrer -ebenfalls aus Dülmen- zu achten. Es kam zur Kollision, wobei der Radfahrer zu Fall kam und sich schwer am Kopf verletzte. Ein hinzugezogener Rettungswagen verbrachte ihn nach notärztlicher Erstversorgung in das Krankenhaus Lüdinghausen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 350 EUR.

