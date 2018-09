Polizei Coesfeld / Dülmen, Lüdinghauser Straße, Zusammenstoß ...

Dülmen, Lüdinghauser Straße, Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern

Coesfeld - Am Sonntag, 30.09.2018, 12.20 Uhr, fuhr eine 51 Jahre alte Radfahrerin aus Dülmen mit ihrem Fahrrad von einem Parkplatz an der Lüdinghauser Straße in Dülmen nach links auf den dortigen Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Bischof-Kaiser-Straße. Dabei kollidierte sie mit einem 61 Jahre alten Mann aus Dülmen, der mit seinem Rennrad den dortigen Radweg befuhr. Der Radfahrer aus Dülmen verletze sich infolge der Kollision leicht und wurde zwecks weiterer Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Die Radfahrerin verblieb unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

