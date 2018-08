Polizei Coesfeld / Dülmen, Münsterstraße/ Gebrauchtwagen vom ...

Dülmen, Münsterstraße/ Gebrauchtwagen vom Gelände eines Autohauses gestohlen

Coesfeld - Unbekannte haben vermutlich am Wochenende einen weißen Citroen (Gebrauchtwagen) vom Gelände eines Autohauses an der Münsterstraße in Dülmen gestohlen. Von einem Vorführwagen hatten die Täter außerdem die Kennzeichen abgeschraubt. Wert des gestohlenen Citroen: 18000 Euro. Tatzeit war zwischen Samstag (18. August), 13.30 Uhr und Montagnachmittag, 16 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw