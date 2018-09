Polizei Coesfeld / Dülmen, Münsterstraße, Gemarkenweg ...

Dülmen, Münsterstraße, Gemarkenweg "Kundenparkplatz Aldi"/ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Coesfeld - Am Freitag, 14.09.18, zwischen 16:00 - 16:30 Uhr, wurde auf dem Kundenparkplatz des Aldi Marktes der silberne Mazda eines 75-jährigen Nottulners beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Anschlusspflichten nachgekommen zu sein. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/ 7930, zu melden.

