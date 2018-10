Polizei Coesfeld / Dülmen, Münsterstraße/ Leichte ...

Dülmen, Münsterstraße/ Leichte Schlangenlinien und nicht angeschnallt: Blutprobe!

Coesfeld - Am Samstag, 27.10.18, um 02.10 Uhr befuhr ein 50-jähriger PKW-Fahrer aus Polen die Münsterstraße in Fahrtrichtung Buldern. Der Fahrer passierte Höhe "Charleville-Mezieres-Platz" eine Polizeistreife. Den Polizeibeamten fiel auf, dass der Fahrer die Spur nicht halten konnte und außerdem keine Sicherheitsgurte verwendete. Während der anschließenden Überprüfung nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft war. Da auch ein durchgeführter Atemalkoholtest deutlich positiv verlief, wurde ihm auf der Polizeiwache Dülmen eine Blutprobe entnommen und außerdem der Führerschein sichergestellt.

