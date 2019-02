Polizei Coesfeld / Dülmen, Münsterstraße/ Tankstellenräuber ...

Dülmen, Münsterstraße/ Tankstellenräuber droht mit Messer

Coesfeld - Ein maskierter und mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Montagabend (18. Februar) eine Tankstelle an der Münsterstraße 144 in Dülmen überfallen. Zeugen werden gebeten, sich zu melden: 02594/7930. Der Täter hatte das Tankstellengebäude um 21.27 Uhr betreten. Er war mit einer Skimaske maskiert und forderte einen Tankstellenmitarbeiter auf, ihm Bargeld aus der Kasse zu geben. Der Angestellte weigerte sich zunächst, bis der Unbekannte mit einem Messer auf einen Zeitungsstapel neben der Kasse stach. Der Angestellte packte Bargeld in einen Rucksack, den der Räuber dabeihatte. Der Unbekannte flüchtete in Richtung des gegenüberliegenden Autohauses. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an. Dabei hofft die Polizei auch auf Hinweise von Zeugen. Täterbeschreibung: ca. 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, eher schlanke Statur, er sprach deutsch ohne Akzent. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen Kapuzenpullover.

