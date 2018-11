Polizei Coesfeld / Dülmen, Ostdamm/ Mit Handy am Ohr auf ...

Dülmen, Ostdamm/ Mit Handy am Ohr auf geklautem Fahrrad unterwegs

Coesfeld - Ein 19-jähriger Münsteraner darf sich über die Rückkehr seines in der Nacht von dem 07. auf den 08. Juli 2018 gestohlenen Cross- und Treckingbikes der Marke Bulls freuen. Am Mittwochnachmittag, 21.11.2018 fiel einer Streifenwagenbesatzung in Dülmen ein 24-jähriger Dülmener am Ostdamm auf, weil er während der Fahrt sein Handy benutzte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrrad in Münstergestohlen worden war. Die Polizisten stellten das Rad sicher. Den 24-Jährigen erwartet neben dem Bußgeld in Höhe von 55 Euro für die Benutzung des Handys am Lenker ein Strafverfahren wegen Hehlerei. Er hatte das in gutem Zustand befindliche Rad für 49 Euro bei einem Unbekannten in Gelsenkirchen gekauft.

