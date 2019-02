Polizei Coesfeld / Dülmen, Ostring / Spielekonsole aus Auto ...

Dülmen, Ostring / Spielekonsole aus Auto gestohlen

Coesfeld - Am Donnerstag (21. Februar), im Zeitraum zwischen 17.30 und 18 Uhr, haben Unbekannte auf der Straße Ostring in Dülmen eine Spielekonsole aus einem verschlossenen Fiat gestohlen. Wie die Täter in das Auto gelangten, konnte bislang nicht ermittelt werden. Personen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: Tel. 02594-7930.

