Polizei Coesfeld / Dülmen/ Preisverleihung nach Verkehrsquiz ...

Coesfeld - Im Rahmen des Tages der offenen Tür am Polizeidienstgebäude in Dülmen haben die Kräfte der Kreisverkehrswacht und der Verkehrssicherheitsberatung an ihrem Infostand ein Verkehrsquiz durchgeführt. Die ausgelobten 15 Preise von der Trinkflasche über den Fahrradtacho bis hin zum Fahrrad konnten mit Unterstützung des Straßenverkehrsamtes des Kreises Coesfeld und der Stadt Dülmen beschafft werden. 267 Teilnehmer haben 141 richtige Lösungskarten abgegeben. Die Preisverleihung wird durch Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr und die stellvertretende Bürgermeisterin Manuela Pross vorgenommen. Sie findet statt am Montag, 29.10.2018 um 17.30 Uhr im Polizeidienstgebäude Dülmen, Hüttenweg 16. Hierzu sind Medienvertreter herzlich eingeladen.

