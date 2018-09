Polizei Coesfeld / Dülmen, Rödder, Ackerschlepper nach Brand ...

Dülmen, Rödder, Ackerschlepper nach Brand beschädigt

Coesfeld - Am 14.09.18 kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Flächenbrand auf einem Stoppelfeld in Rödder/Dülmen. Bei Mulcharbeiten staute sich am Ackerschlepper Hitze, welches zu einem Brand am Ackerschlepper selbst und folgend zu einem Brand des Stoppelfeldes führte. Die Dülmener Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Der Sachschaden am Ackerschlepper wird mit 4000 Euro angegeben.

