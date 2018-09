Polizei Coesfeld / Dülmen, Rorup, Empte, L580/ Drei ...

Dülmen, Rorup, Empte, L580/ Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Coesfeld - Drei Senioren sind am Montag (24. September) um 11.18 Uhr bei einem Unfall an der Einmündung Empte/L580 in Dülmen-Rorup schwer verletzt worden. Ein 89-jähriger Dülmener wollte auf die Landessstraße abbiegen, auf der ein 79-jähriger Dülmener in Richtung Rorup unterwegs war. Mit im Wagen saß dessen 77-jährige Ehefrau. Alle drei Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt. Der 89-Jährige war in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand rund 25.000 Euro Sachschaden.

