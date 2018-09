Polizei Coesfeld / Dülmen-Rorup, Letter Straße, Gruppe von ...

Dülmen-Rorup, Letter Straße, Gruppe von Rennradfahrern stürzte, vier Personen leicht verletzt

Coesfeld - Am Sonntag, 30.09.2018, 11.02 Uhr, befuhr eine Gruppe von 15 Rennradfahrern aus Reken die Kreisstraße 12 in Dülmen-Rorup in Fahrtrichtung Coesfeld-Lette. Ein oder mehrere Radfahrer aus der Spitze der Gruppe führten wohl aus ungeklärter Ursache ein Bremsmanöver durch, was die dahinter fahrenden Teilnehmer wohl zu spät bemerkten, sodass einige Teilnehmer der Gruppe auffuhren und stürzten. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt, drei von ihnen mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

