Polizei Coesfeld / Dülmen - Sachbeschädigung durch Graffiti, ...

Dülmen - Sachbeschädigung durch Graffiti, Zeugen gesucht

Coesfeld - In der Zeit vom 30.01.2019 - 22.02.2019 wurde durch bislang unbekannte Personen eine Hauswand eines Wohnhauses in Dülmen, Ostring, mit Graffiti an verschiedenen Stellen verschmutzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Dülmen unter Tel. 02594-7930 in Verbindung zu setzen.

