Polizei Coesfeld / Dülmen, Schillerweg/ Autolack zerkratzt - ...

Dülmen, Schillerweg/ Autolack zerkratzt - Zeugen gesucht

Coesfeld - Der Lack eines schwarzen VW Golf ist am Wochenende am Schillerweg in Dülmen zerkratzt worden. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02594/7930. Tatzeit: zwischen Freitag (22. Februar, 14.55 Uhr) und Montagmorgen, 7.30 Uhr.

