Polizei Coesfeld / Dülmen, Schleiderhook - Mülltonnen ...

Dülmen, Schleiderhook - Mülltonnen angezündet - Zeugen gesucht

Coesfeld - Am Sonntag, 10.03.19, gegen 04:08 Uhr, wurden auf dem Schleiderhook in Dülmen durch bislang unbekannten Täter vier Mülltonnen in Brand gesetzt. Ein Anwohner, der durch einen Passanten auf den Brand aufmerksam gemacht wurde, konnte diesen selbständig löschen. Durch den Brand wurde die Mülltonnen zerstört. Ferner wurden einen Hecke und ein Nadelbaum in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.400,- Euro. Der Passant (Hinweisgeber) und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/ 7930, zu melden.

