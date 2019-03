Polizei Coesfeld / Dülmen, Spiekehof/ Radfahrerin schwer verletzt

Dülmen, Spiekehof/ Radfahrerin schwer verletzt

Coesfeld - Eine 18-jährige Dülmenerin ist am Dienstag (19. März, 11.55 Uhr) bei einem Unfall an der Einmündung Spiekerhof/Ostlandwehr schwer verletzt worden. Die junge Frau war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs, als sie vom Auto einer 39-jährigen Dülmenerin erfasst wurde, die von der Straße Spiekerhof kommend die Straße Ostlandwehr überqueren wollte. Der Rettungsdienst brachte die 18-Jährige in ein Krankenhaus wo sie stationär behandelt wird.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw