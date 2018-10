Polizei Coesfeld / Dülmen, Stockhover Weg/ Frau verfolgt ...

Dülmen, Stockhover Weg/ Frau verfolgt Handtaschenräuber - Bei der Tätersuche bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen

Coesfeld - In Dülmen hat es in den vergangenen Tagen eine Häufung von Diebstählen bzw. Raub von Handtaschen gegeben. Auch am Donnerstag (25. Oktober) wurde eine Frau Opfer eines Handtaschenräubers. Die Polizei geht gezielt gegen den oder die Täter vor und hofft dabei auf Hinweise von Zeugen. Es werden vermehrt Streifenwagen im Innenstadtbereich unterwegs sein. Wer Verdächtige beobachtet wird gebeten, umgehend die Polizei über die Notrufnummer 110 zu informieren. Am Donnerstag (25. Oktober) gegen 9 Uhr wurde einer 34-jährigen Dülmenerin auf dem Stockhover Weg von einem Unbekannten die Handtasche entrissen. Die Frau hatte ihre Tasche zunächst festgehalten, auch noch, nachdem sie gestürzt war. Erst als der Täter sie trat, ließ sie die Tasche los. Der Täter lief in Richtung Ovelgönne/Münsterstraße davon. Die Frau lief ihm hinterher, verlor den Mann aber aus den Augen. Die Tasche (samt Inhalt) wurde später gefunden. Offensichtlich hatte der Täter die Tasche weggeworfen, als er sah, dass er verfolgt wurde. Der Rettungsdienst brachte die 34-Jährige ins Krankenhaus. Den Täter beschreibt sie wie folgt: ca. 20 Jahre alt, mittelblonde, kurze, leicht gelockte Haare. Bekleidet war der Mann mit Bluejeans und einer schwarzen Jacke. Es war der vierte Handtaschendiebstahl bzw. -raub im Dülmener Innenstadtbereich binnen einer Woche. In den ersten drei Fällen waren Seniorinnen die Opfer. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen auch unter 02594/7930 entgegen.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw