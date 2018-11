Polizei Coesfeld / Dülmen/ Tatverdächtige nach Raub auf ...

Dülmen/ Tatverdächtige nach Raub auf Jugendliche festgenommen

Coesfeld - Am Mittwoch, 21.11.2018 konnten Polizisten in der Mittagszeit in Dülmen eine 43-jährige Rumänin festnehmen. Die in Köln lebende Frau wird verdächtigt, am Montag, 29.10.2018 gegen 13.25 Uhr zwei Jugendliche aus Dülmen (16 und 17 Jahre) um 5,50 Euro beraubt zu haben. Sie soll die Jugendlichen unter Vorhalt eines Zettels angebettelt haben, die 17-Jährige brutal am Arm ergriffen und ihr dann die Schultasche entnommen haben. Nach erfolgloser Durchsuchung der Tasche nach Bargeld, bekam die Jugendliche ihre Tasche zurück. Die Geschädigten waren durch das aggressive Auftreten der Beschuldigten derart eingeschüchtert, dass sie ihr 5,50 Euro Bargeld aushändigten. Angezeigt hatten die beiden die Tat seinerzeit nicht. Nun hat die Mutter der 17-Jährigen die Tatverdächtige anhand ihrer markanten Personenbeschreibung und ihrer blauen Gehhilfe in der Dülmener Innenstadt wiedererkannt und die Polizei informiert. Nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung konnte die 43-Jährige zunächst ihre Heimreise nach Köln antreten. Sie erwartet ein Strafverfahren.

