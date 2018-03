Polizei Coesfeld / Dülmen, Tibergasse/ Einbruch in Schmuckgeschäft

Dülmen, Tibergasse/ Einbruch in Schmuckgeschäft

Coesfeld - Am Donnerstag, 15.03.2018 um 23.40 Uhr schlugen Unbekannte mit einem Hammer die Schaufensterscheibe eines Schmuckgeschäftes in der Tibergasse ein und stahlen aus der Auslage einen Präsentationsständer mit 32 Armbanduhren. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

