Polizei Coesfeld / Dülmen, Tibergasse/ Einbruch in Tabakladen

Dülmen, Tibergasse/ Einbruch in Tabakladen

Coesfeld - Am 10.03.18 gegen 1.50 Uhr warfen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Tabakladens mit einem zuvor in der Nähe ausgehobenen Kanaldeckel ein und entwendeten vermutlich mehrere hochwertige Messer. Detaillierte Angaben zum möglichen Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Einen in unmittelbarer Nähe befindlichen Zeugen fielen die Täter auf, die nach der Tat in Richtung Marktplatz / Borkener Straße flüchteten.

Sie konnten wie folgt beschrieben werden: beide männlichen Personen ca. 170 cm groß mit schmächtiger Statur und schwarzer Jacke, wobei der Eine ein graues und der Andere ein schwarzes Kapuzenshirt trug. Angaben zum Sachschaden liegen noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen entgegen, Telefon 02594/ 7939.

