Polizei Coesfeld / Dülmen, Vollenstraße/ Unfallflucht: Audi ...

Dülmen, Vollenstraße/ Unfallflucht: Audi beschädigt

Coesfeld - Ein grauer Audi einer Dülmenerin ist am Mittwoch (13. Juni) zwischen 14 und 19.55 Uhr auf dem Parkplatz des Altenheims an der Vollenstraße in Dülmen von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Sachschaden: 1000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Dülmener Polizei: 02594/7930.

