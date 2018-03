Polizei Coesfeld / Dülmen, Westring/ Einbruch in das Tiber-Cafe

Dülmen, Westring/ Einbruch in das Tiber-Cafe

Coesfeld - In der Zeit von 09.03.18, 19.10 Uhr bis 10.03.18, 05.15 Uhr schlugen unbekannte Täter eine Scheibe zum Küchenbereich des Tiber-Cafes ein und entriegelten durch das entstandene Loch das Fenster. Anschließend gelangten sie in die Geschäftsräume des Cafes. Augenscheinlich entwendeten die Täter nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen entgegen, Telefon 02594/ 7930.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw