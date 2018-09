Polizei Coesfeld / Einbruch in Tischlerei Dülmen, Alte ...

Einbruch in Tischlerei Dülmen, Alte Badeanstalt 34 07.09.2018 13.15 bis 09.09.2018, 17.00 Uhr

Coesfeld - Zwischen Freitag, dem 07.09.2018, 13.15 Uhr, und Sonntag, dem 09. 09.2018, 17.00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in einer Tischlerei. Die Einbrecher warfen einen Stein durch ein Fenster und konnten so durch das Loch den Fensterhebel öffnen. Sie gelangten in das Gebäude, flüchteten aber ohne Beute.

Die Polizei bitte um sachdienliche Hinweise.

