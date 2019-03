Polizei Coesfeld / Fahren ohne Fahrerlaubnis, ohne Zulassung ...

Fahren ohne Fahrerlaubnis, ohne Zulassung und ohne Versicherung usw Freitag, 22.03.2019, 17.00 Uhr in Ascheberg, Steenrohr

Coesfeld - Zeugen meldeten, das Jugendliche mit einem ziemlich ramponierten Pkw in Ascheberg unterwegs seien. Als die Polizeibeamten den Pkw tatsächlich feststellten trauten sie ihren Augen nicht. Nicht nur ein fehlender Scheinwerfer und eine gerissene Frontscheibe stach ihnen direkt ins Auge sondern auch amtliche Kennzeichen konnten sie am Fahrzeug nicht entdecken. Stattdessen prangten an drei Seiten des Pkw große 25 km/h Aufkleber und am Heck des Fahrzeugs war ein Versicherungskennzeichen angebracht;leider war das Kennzeichen nicht für diesen Seat sondern nur für ein Mofa ausgegeben. Der Fahrzeugführer verwies auf eine technische Drosselung des Fahrzeug auf 25km/h, konnte aber lediglich im Motorraum ein rote Geldkassette mit Drähten vorweisen.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt, gegen den Fahrzeugführer werden Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, fehlender Versicherungsschutz usw. gefertigt

