Polizei Coesfeld / Havixbeck, Am Schlautbach / Zeugen stellten ...

Havixbeck, Am Schlautbach / Zeugen stellten alkoholisierten Autofahrer nach Unfallflucht

Coesfeld - Am 26.08.2018 um 00.48 Uhr bog ein 50-jähriger PKW-Fahrer aus Havixbeck von der Münsterstraße in die Straße "Am Schlautbach" ab und touchierte dort eine Straßenlaterne. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Bei seiner Flucht entschied sich der anscheinend ortsunkundige Fahrer für eine Sackgasse im Bereich der Straße "Am Schlautbach" und konnte dort von Zeugen angehalten werden. Diese folgten ihn bereits geraume Zeit mit einem PKW, da der Havixbecker während seiner Fahrt durch eine unsichere Fahrweise auffiel.

Beherzt öffnete ein Zeuge die Fahrertür des 50-jährigen und zog den Fahrzeugschlüssel ab. Anschließend informierten sie die Polizei. Die hinzugezogenen Beamten stellten erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Da auch ein durchgeführter Alcotest deutlich positiv verlief, wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.200 EUR.

