Polizei Coesfeld / Havixbeck, Hauptstraße/ Gedroht, Scheibe ...

Havixbeck, Hauptstraße/ Gedroht, Scheibe eingeschlagen und dann Auto gestohlen

Coesfeld - Ein besonders rabiater Autodiebstahl hat die Polizei heute Nacht (03.10.2018) in Havixbeck beschäftigt. Gegen 03.40 Uhr ging ein Notruf von zwei jungen Männern (18 und 20 Jahre) aus Havixbeck ein, die in der Blickallee von einem Mann mit einem langstieligen Werkzeug bedroht wurden. Kurz darauf meldete sich ein 45-jähriger Havixbecker, der dem Täter auf der Hauptstraße begegnet war. Der Unbekannte hatte dem Autobesitzer mit dem Werkzeug gedroht und zum Aussteigen aufgefordert. Als dieser nicht reagierte, schlug der Täter die Scheibe ein. Der Havixbecker verletzte sich dabei und flüchtete vor dem Angreifer. Der Unbekannte fuhr mit dem BMW des Havixbeckers davon. Auf dem Weg zwischen Blickallee und Hauptstraße fanden Polizisten die Geldbörse mit Papieren eines 36-Jährigen aus Steinfurt. Zur Fahndung nach dem Flüchtigen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der Autobesitzer kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Den Wagen des Havixbeckers fand die Polizei in der Nähe von Deventer in den Niederlanden. Im Nahbereich trafen die Polizisten den verwirrt wirkenden Steinfurter an. Er wurde vorläufig festgenommen und das Auto sichergestellt. Nun erwartet den Steinfurter ein Strafverfahren wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Pkw-Diebstahl.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw