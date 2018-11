Polizei Coesfeld / Havixbeck, Lüdinghausen, Dülmen, ...

Havixbeck, Lüdinghausen, Dülmen, Nordkirchen, Osterwick/ Falsche Polizisten versuchen, im Kreis Coesfeld zum Zuge zu kommen

Coesfeld - Am Mittwochnachmittag, 21.11.2018 versuchten Falsche Polizisten bis in den späten Abend hinein im Kreis Coesfeld Seniorinnen und Senioren um Bargeld und Schmuck zu erleichtern. Insgesamt sind der Polizei bislang 11 Fälle bekannt geworden: fünf in Havixbeck, drei in Lüdinghausen und je einer in Dülmen, Nordkirchen und Osterwick. In allen Fällen blieb es beim Versuch. Die Masche war immer ähnlich: Man meldet sich als Polizei, weist auf Einbrüche hin und erkundigt sich nach Wertgegenständen und Bargeld. Auch dank der Präventionsarbeit fielen die Angerufenen nicht auf den Trick herein. Sie machten alles richtig, indem sie sich am Telefon auf nichts einließen, keine Informationen preisgaben und nach Beendigung des Gespräches über Notruf die richtige Polizei informierten.

