Polizei Coesfeld / Havixbeck, Poppenbeck/ Diebstahl aus Werkstatt

Havixbeck, Poppenbeck/ Diebstahl aus Werkstatt

Coesfeld - Am Freitag, 18.05.2018, stahlen Unbekannte zwischen 11 und 15 Uhr Fahrräder, Werkzeuge und Kabel aus einem Werkstattschuppen in der Havixbecker Bauernschaft Poppenbeck, nachdem sie die Holztür zerstört hatten. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

