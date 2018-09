Polizei Coesfeld / Kreis Coesfeld / Aktionstag ...

Kreis Coesfeld / Aktionstag sicher.mobil.leben - Ablenkung im Blick

Coesfeld - Telefonieren und Texten während der Fahrt erhöht das Unfallrisiko erheblich. Bereits das Telefonieren ist so gefährlich wie das Fahren mit mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut. Aufgrund dieser Erkenntnis führt das Land NRW und die Kreispolizei-behörde Coesfeld morgen im gesamten Kreisgebiet gezielte Kontrollen durch. Pressevertreter werden eingeladen mit der Pressestelle der KPB eine solche Kontrolle zu begleiten. Hierzu treffen wir uns um 08.30 Uhr an der Polizeiwache in Dülmen, Hüttenweg 16. Weiterhin stehen wir ihnen natürlich telefonisch unter den bekannten Erreichbarkeiten zur Verfügung.

