Polizei Coesfeld / Kreis Coesfeld, Ascheberg, Lüdinghausen / ...

Kreis Coesfeld, Ascheberg, Lüdinghausen / Erneut mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten

Coesfeld - Insgesamt acht Personen meldeten sich am Dienstag bislang bei der Polizeileitstelle und gaben an, dass sie einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten erhielten. In fast allen Fällen war es leider so, dass er sich mit dem Nachnamen Funke meldete. Bei der Kreispolizeibehörde Coesfeld gibt es tatsächlich einen Kollegen mit diesem Nachnamen. Diese Namensgleichheit wird von den Tätern bewusst genutzt. Bei Zweifeln der angerufenen Person wird darauf verwiesen, dass man sich bei der Polizei rückversichern kann. Diese Nachfragen führen natürlich zu einer Bestätigung und eröffnen den Tätern die Möglichkeit einer weitern Kommunikation. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass man niemals am Telefon Angaben zu seinen Vermögensverhältnissen machen sollte. Lassen sie keine fremden Personen in ihre Wohnung. Bei Zweifeln melden sie sich bei der Polizei. Auch sollten ihnen generell Zweifel kommen, wenn in ihrem Display die Nummer 110 zu lesen ist. Die Polizei ruft niemals mit dieser Nummer an.

