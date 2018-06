Polizei Coesfeld / Kreis Coesfeld / Erneut mehrere Anrufe von ...

Kreis Coesfeld / Erneut mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten

Coesfeld - In der letzten Stunde haben sich erneut mehrere Personen bei der Polizeileitstelle Coesfeld gemeldet, die Anrufe von falschen Polizeibeamten bekommen haben. Alle Melder der heutigen Anrufe wohnen in Coesfeld-Lette. Gestern kam es zu insgesamt sieben gemeldeten Anrufen von falschen Polizisten in der Stadt Lüdinghausen bzw. in Seppenrade. Wir können nur noch einmal warnen. Geben sie am Telefon keine Informationen zu ihren finanziellen Verhältnissen. Lassen sie keine unbekannten Personen in ihre Wohnung. Falls sie Anrufe von Personen erhalten, die sie nicht kennen, und sie das Gefühl haben, dass sie ausgefragt werden sollen, beenden sie das Gespräch und informieren sie die Polizei.

