Polizei Coesfeld / Kreispolizeibehörde Coesfeld/ Landrat ...

Kreispolizeibehörde Coesfeld/ Landrat begrüßt 17 Polizisten und 6 Angestellte

Coesfeld - Im Rahmen des landesweiten Versetzungstermins der Polizei gab es auch Verstärkung für die Kreispolizeibehörde Coesfeld. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr konnte am Montagmorgen insgesamt 24 neue Gesichter begrüßen. Im Einzelnen sind 17 Polizistinnen und Polizisten neu in die Behörde gekommen; eine Verwaltungsbeamtin wechselt aus der Kreisverwaltung in die Personalverwaltung der Kreispolizeibehörde. 6 Regierungsbeschäftigte wurden neu eingestellt, davon 3 bereits am 01.08.2018. Verwendung finden die "Neuen" überwiegend im Wachdienst an den Standorten Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen aber auch in den Kriminalkommissariaten an den drei Standorten und dem Verkehrskommissariat.

