Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, Alte Gärtnerei / Geparkter BMW ...

Lüdinghausen, Alte Gärtnerei / Geparkter BMW beschädigt

Coesfeld - Einen schwarzen BMW X 1 beschädigte ein unbekannter Autofahrer am vergangenen Donnerstag an der Straße Alte Gärtnerei. Das Auto war rückwärts in einer Parkbox abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Unfallverursacher das Auto im Bereich der vorderen Stoßstange der Fahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

