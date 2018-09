Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, Ascheberger Straße/ Junge ...

Lüdinghausen, Ascheberger Straße/ Junge (11) bei Unfall verletzt

Coesfeld - Ein elfjähriger Junge aus Lüdinghausen ist am Montag (10. September) gegen 15.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Ascheberger Straße verletzt worden. Beim Einfahren in den Kreisverkehr stieß der Junge mit einem Auto zusammen und stürzte. Der Autofahrer fuhr davon. Nach Angaben des Elfjährigen soll ein älteres Ehepaar im Wagen gesessen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

