Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, Auf der Geest / Berauscht am ...

Lüdinghausen, Auf der Geest / Berauscht am Steuer

Coesfeld - Die Polizei hat einen 21-jährigen Autofahrer aus Werne, der vermutlich unter Drogeneinfluss unterwegs war, am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr in Lüdinghausen im Rahmen einer gezielten Alkohol- und Drogenkontrolle gestoppt. Der Mann verhielt sich während der Kontrolle auffällig nervös, war nicht in der Lage, einen Alkoholtest durchzuführen. Er hatte gerötete Augen mit geweiteten Pupillen. Die Beamten brachten den 21-Jährigen zur Wache Lüdinghausen, um einen Drogentest durchzuführen. Auch dazu war der Mann nicht in der Lage weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw