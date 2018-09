Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, B58, Brochtrup/ Verkehrsunfall ...

Lüdinghausen, B58, Brochtrup/ Verkehrsunfall mit Todesfolge - Nachtrag

Coesfeld - Nachtrag: Durch ein redaktionelles Versehen ist ein falsches Alter angegeben worden. Die Frau aus Hamm, die im Krankenhaus verstorben ist, war 66 Jahre alt.

Ursprungsmeldung Verkehrsunfall mit Todesfolge Lüdinghausen, B58 - Brochtrup 1-4 Sa., 15.09.2018, 10.12 Uhr Ein 66 jähriger Pkw - Fahrer aus Hamm befuhr die B58 aus Ascheberg kommend, in Richtung Lüdinghausen. In Höhe der Einmündung Brochtrup 1-4 musste ein vor ihm fahrender Rettungswagen verkehrsbedingt abbremsen. Das Abbremsen erkannte der Pkw-Fahrer nicht und fuhr auf den Rettungswagen auf. Durch den Aufprall wurden die 62jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt und nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus verbracht, in dem sie ihren schweren Verletzungen erlag. Ebenfalls wurden die beiden Notfallsanitäter der Rettungswache Lüdinghausen, wie auch die 82 jährige Patientin im RTW leicht verletzt. Die B58 blieb für die Unfallaufnahme bis gegen 12.15 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls eingesetzt. Gesamtschaden: 60.000 EUR

