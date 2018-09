Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, Bahnhofstraße - Mahnwache ...

Lüdinghausen, Bahnhofstraße - "Mahnwache gegen Rechts" verläuft störungsfrei

Coesfeld - Am Freitag, 31.08.2018, in der Zeit von 18.30 - 20.00 Uhr und Samstag, 01.09.2018, in der Zeit von 10.15 - 12.00 Uhr, fand in Lüdinghausen, Bahnhofstraße, eine öffentliche Versammlung unter dem Thema "Mahnwache gegen Rechts" statt. Die Versammlung verlief an beiden Tagen friedlich und störungsfrei. Am Freitag zählte die Polizei vor Ort etwa 70 - 80 Teilnehmer, am Samstag etwa 30 Personen.

