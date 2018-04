Polizei Coesfeld / Lüdinghausen/ Demo mit friedlichem Verlauf

Lüdinghausen/ Demo mit friedlichem Verlauf

Coesfeld - Die Demonstration "Bunt und laut gegen Rassismus" am Samstag, 14. April 2018, in Lüdinghausen ist ohne Zwischenfälle verlaufen. Rund 110 Teilnehmer waren nach Auftaktreden vom Marktplatz aus auf einer zuvor festgelegten Route durch die Stadt gezogen. Die Veranstaltung fand am Nachmittag mit einer Kundgebung auf dem Marktplatz ihren Abschluss. Die Demo endete gegen 15.30 Uhr. Die Polizei hatte die Versammlung begleitet und sprach von einem friedlichen Verlauf.

