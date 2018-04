Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße/ ...

Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße/ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Coesfeld - Am 21.04.2018, um 15.30 Uhr, stellte ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Lüdinghausen seinen weißen PKW (BMW) in einer Parkbox des Kundenparkplatzes des Edeka-Marktes ab. Als er um 16.15 Uhr zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der vorderen Stoßstange fest. Nach einer ersten Einschätzung stieß ein bislang unbekannter PKW-Fahrer beim Rangieren gegen das Fahrzeug des Geschädigten. Angaben zum Flüchtigen liegen noch nicht vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Dülmen entgegen, Telefon 02594/ 7930.

