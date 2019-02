Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, Olfener Straße / ...

Lüdinghausen, Olfener Straße / Kassenschublade mit Bargeld gestohlen

Coesfeld - Die Fensterscheibe eines Geschäfts für Gartenartikel an der Olfener Straße in Lüdinghausen ist im Zeitraum zwischen Samstag (23. Februar), 15 Uhr und Montag, 08.30 Uhr, eingeschlagen worden. Unbekannte verschafften sich so Zugang ins Gebäude und entwendeten die Kassenschublade mitsamt Bargeld. Weiterhin stahlen sie mehrere LED-Leuchten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: Tel. 02591/7930.

