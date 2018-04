Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, Olfener Straße/ PKW fuhr in ...

Lüdinghausen, Olfener Straße/ PKW fuhr in Graben - Fahrer verletzte sich schwer

Coesfeld - Am 21.04.2018, um 05.45 Uhr befuhr ein 72-jähriger PKW- Fahrer aus Olfen die B 235 aus Richtung Olfen in Fahrtrichtung Lüdinghausen. Ca. 1 Kilometer nach dem Abzweig Seppenrade geriet er ohne ersichtlichen Grund zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die Bankette und scherte anschließend abrupt nach links aus. Hierbei überquerte er die Spur des Gegenverkehrs und fuhr seitlich in den angrenzenden Graben. Die Front des Fahrzeugs schlug dort mit einer solchen Wucht gegen die Böschung, dass das Fahrzeug sich mehrfach in der Luft überschlug und anschließend ca. 50 Meter weiter auf einen neben der Straße verlaufenden Radweg auf dem Dach zum Liegen kam.

Mehrere Verkehrsteilnehmer leisteten erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Den Helfern gelang es den schwerverletzten Olfener aus dem Wrack zu ziehen und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu betreuen. Der Verletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung mittels RTW dem St.-Marien-Hospital Lünen zugeführt. Das Fahrzeugwrack wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die B 235 wurde für die Zeit der polizeilichen Maßnahmen für 1 Stunde komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR.

