Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, Ondrup / Bargeld nach ...

Lüdinghausen, Ondrup / Bargeld nach Automatenaufbruch gestohlen - zwei Täter auf Rädern geflüchtet

Coesfeld - Zwei männliche Täter brachen am Dienstag, in der Zeit von 23.20 bis 23.32 Uhr, einen Grillfleischautomaten in Lüdinghausen auf. Die Täter fuhren mit Fahrrädern zum Tatort. Dort brach einer von ihnen den Automaten auf. Der andere stand Schmiere. Aus dem Automaten wurde das Bargeld gestohlen. Die Täter wurden von einer Kamera aufgezeichnet. Es handelt sich um zwei männliche Täter zwischen 16 und 25 Jahren. Der erste Täter war größer, schlank, kurze Haare, bekleidet mit einer hellen engen Jeans, einem hellen Kapuzenpullover, dunklen Turnschuhen mit heller Sohle und seitlichen weißen Streifen. Er fuhr ein Damen-Cityrad und führte einen dunklen Rucksack/Umhängebeutel mit. Der zweite Täter war etwas kleiner, schlank, bekleidet mit einer Freizeithose mit Camouflage-Muster, hellen Kapuzenpullover mit drei Personen auf dem Rücken, weiße halbhohe Turnschuhe. Er befuhr ein Mountainbike. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw