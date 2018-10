Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, Paterkamp/ 10 Jahre ohne ...

Lüdinghausen, Paterkamp/ 10 Jahre ohne Fahrerlaubnis mit dem PKW unterwegs

Coesfeld - Am Montag, 08.10.18, um 03.00 Uhr wurde ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus Dortmund einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Da auch ein Alcotest positiv verlief, führten die Beamten auf der Wache in Lüdinghausen eine Atemalkoholmessung durch. Eine nähere Überprüfung des Beschuldigten ergab, dass ihm in Unna Juli 2008 die Fahrerlaubnis dauerhaft entzogen wurde und er seit dem mit dem PKW fährt.

