Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, Rohrkamp / Einbruch in ...

Lüdinghausen, Rohrkamp / Einbruch in Schwimmbad - Zeugen gesucht

Coesfeld - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in das Klutenseebad in Lüdinghausen eingebrochen. Hierzu verschafften sich die Täter zunächst Zutritt in das Gebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Inneren verschafften sie sich Zutritt zu weiteren Räumen und durchsuchten diese. Es wurde ein größerer Bargeldbetrag gestohlen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

