Polizei Coesfeld / Lüdinghausen, Selmer Straße/ Blutprobe nach ...

Lüdinghausen, Selmer Straße/ Blutprobe nach dem Genuss von Betäubungsmitteln

Coesfeld - Am 26.10.2018, 23.10 Uhr befuhr eine 26-jährige PKW-Fahrerin aus Olfen die B 58 in Fahrtrichtung Ascheberg. Auf Höhe Selmer Straße geriet sie in eine polizeiliche Verkehrskontrolle, wobei die Beamten bei ihr den Einfluss von Betäubungsmitteln feststellten. Auf der Polizeiwache Lüdinghausen wurde der Fahrerin eine Blutprobe entnommen.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw